Канцлер Германии: Путин не должен выиграть войну

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе охарактеризовал агрессивную войну России в Украине как провал и заявил, что Путин не должен победить.

Выступление Шольца цитирует издание Stern, сообщает "Европейская правда".

"Он уже пропустил все свои стратегические цели. Захват всей Украины Россией сегодня кажется более отдаленным, чем в начале войны", - сказал Олаф Шольц.

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По мнению канцлера Германии, Путин также недооценил единство и силу НАТО, ЕС и G7.

По словам Шольца, цель сегодня ясна: "Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен: он ее не выиграет".

Канцлер призвал дать понять Путину, что продиктованный им мир не примет ни Украина, ни Запад.

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Он также подчеркнул, что из-за агрессивной войны Путина Германия впервые доставляет оружие в зону боевых действий. "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае если поймет, что не может сломать оборону Украины", - сказал Шольц.

Канцлер предупредил о драматических последствиях, если России удастся добиться успехов в своем вторжении.

"Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором более сильный диктует, что правильно, в котором свобода, суверенитет и самоопределение принадлежат не всем", - сказал Шольц, добавив, что это империализм.

"Эта попытка отбросить нас обратно во времена, когда война была обычным политическим инструментом, когда на нашем континенте и в мире не было стабильного мирного порядка", - отметил канцлер Германии.

Напомним, правительство Шольце подвергают критике в связи с промедлением тяжелого вооружения Украине, крайне необходимого для отражения наступления России на Донбассе.

Его критикуют не только внутри страны, но и за рубежом. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Берлин не выполнил обещание о поставке танков "Леопард" вместо существующих польских танков, которые его страна предоставила Украине.