Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters
Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
Про це повідомив агентству Reuters у четвер високопоставлений турецький чиновник, пише "Європейська правда".
"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", - сказав чиновник на умовах анонімності.
За його словами, переговори все ще продовжуються.
Українські порти у Чорному морі були заблоковані після вторгнення Росії у лютому і там застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна.
Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив у середу, що Москва готова надати коридор для суден, що перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.
США відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.