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Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 14:01

Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Про це повідомив агентству Reuters у четвер високопоставлений турецький чиновник, пише "Європейська правда".

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", - сказав чиновник на умовах анонімності.

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За його словами, переговори все ще продовжуються.

Українські порти у Чорному морі були заблоковані після вторгнення Росії у лютому і там застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна. 

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив у середу, що Москва готова надати коридор для суден, що перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій. 

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. 

США відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Теми: ТуреччинаУкраїнаРосія
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