Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters

Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Про це повідомив агентству Reuters у четвер високопоставлений турецький чиновник, пише "Європейська правда".

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, переговори все ще продовжуються.

Українські порти у Чорному морі були заблоковані після вторгнення Росії у лютому і там застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив у середу, що Москва готова надати коридор для суден, що перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

США відкинули пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.