Турция ведет переговоры с Украиной и Россией по "коридору" для зерна - Reuters

Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщил агентству Reuters в четверг высокопоставленный турецкий чиновник, пишет "Европейская правда".

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной по поводу экспорта зерна из Украины", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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По его словам, переговоры все еще продолжаются.

Украинские порты в Черном море были заблокированы после вторжения России в феврале и там застряли более 20 миллионов тонн зерна.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в среду, что Москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая из-за Черного моря в обмен на снятие санкций.

США отвергли предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.