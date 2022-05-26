США конфіскували іранську нафту з російського корабля поблизу Греції - ЗМІ

Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Грецька влада минулого місяця конфіскувала судно Pegas під іранським прапором з 19 членами російського екіпажу на борту неподалік узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС.

Пізніше судно було звільнено через плутанину з санкціями щодо його власників.

Одне джерело в Міністерстві судноплавства Греції заявило в четвер, що Міністерство юстиції США "інформувало Грецію про те, що вантаж на судні є іранською нафтою".

"Вантаж був переміщений на інше судно, найняте США", — додало джерело, не уточнивши подробиць.