Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США конфисковали иранскую нефть с российского корабля вблизи Греции - СМИ

Четверг, 26 мая 2022, 14:22

Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Греческие власти в прошлом месяце конфисковали судно Pegas под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.

Позже судно было освобождено из-за путаницы с санкциями в отношении его владельцев.

Один источник в Министерстве судоходства Греции заявил в четверг, что Министерство юстиции США "информировало Грецию о том, что груз на судне является иранской нефтью".

"Груз был перемещен на другое судно, нанятое США", - добавил источник, не уточнив подробностей.

Темы: СШАнефтьГреция
Главное сегодня

Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты

"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Все новости...
США
США не снимут санкции с России в обмен на доступ к украинским портам
США призывают проголосовать за новые санкции против Северной Кореи
Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ
Последние новости
05:53
Россия перебрасывает из Крыма на Запорожье живую силу и военную технику – ОВА
04:56
Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты
04:21
Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN
03:25
110 вражеским БТГ не удалось достичь в Украине значительных успехов – Пентагон
02:52
Украинцам вход запрещен – чешское СМИ обвиняют в распространении фейков
02:17
Китай и Россия ветировали усиление санкций ООН против Северной Кореи
01:24
Юг: ВСУ выполнили 100 огневых задач и уничтожили 35 захватчиков
00:57
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
00:22
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
00:10
Наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский
Все новости...