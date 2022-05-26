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Литовські фахівці приєдналися до документування злочинів РФ в Україні та розмінування

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 15:05

Литовські фахівці почали допомагати українським колегам документувати злочини РФ та розміновувати територію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил. 

Група литовських фахівців працювала з українськими колегами 18-24 травня довкола Харкова, де раніше були позиції російських військових. 

До цієї роботи залучені представники Департаменту розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та корупції з Генпрокуратури Литви, фахівці управління з розслідування тяжких злочинів та організованої злочинності Бюро кримінальної поліції Литви, а також відділу пошуку та нейтралізації вибухонебезпечних предметів підрозділу з антитерористичних операцій поліції Литви.

"Командою українських та литовських спеціалістів здійснено огляд об’єктів, які зазнали пошкоджень та руйнувань, на території східної частини Харківщини. Правоохоронцями були опитані місцеві мешканці, зі слів яких окупанти, перебуваючи на позиціях навколо Харкова, здійснювали обстріли міста Харків та прилеглих населених пунктів. Окрім цього, у лісосмузі поблизу с. Мала Рогань було оглянуто ворожі окопи, зруйновану російську броньовану техніку та покинуті окупантами укріплення. Серед розкиданого військовими РФ приладдя знайдено важливі документи та інші докази вчинення злочинів країною-агресором", - повідомляє пресслужба відомства. 

Як повідомлялося, у кінці березня Україна, Польща та Литва створили спільну робочу групу щодо розслідування воєнних злочинів.

Теми: Литвавійна
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