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Литовские специалисты присоединились к документированию преступлений РФ в Украине и разминированию

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 15:05

Литовские специалисты начали помогать украинским коллегам документировать преступления РФ и разминировать территорию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере объединенных сил.

Группа литовских специалистов работала с украинскими коллегами 18-24 мая вокруг Харькова, где раньше были позиции российских военных.

К этой работе привлечены представители Департамента расследования преступлений в сфере организованной преступности и коррупции из Генпрокуратуры Литвы, специалисты управления по расследованию тяжких преступлений и организованной преступности Бюро криминальной полиции Литвы, а также отдела поиска и нейтрализации взрывоопасных предметов подразделения по антитеррористическим операциям полиции Литвы.

"Командой украинских и литовских специалистов осуществлен осмотр объектов, которые получили повреждения и разрушения, на территории восточной части Харьковщины. Правоохранителями были опрошены местные жители, по словам которых кафиры, находясь на позициях вокруг Харькова, производили обстрелы города Харьков и близлежащих населенных пунктов. Кроме этого, в лесополосе вблизи села Мала Рогань были осмотрены вражеские окопы, разрушенная российская бронированная техника и заброшенные оккупантами укрепления. Среди разбросанных военными РФ принадлежностей найдены важные документы и другие доказательства совершения преступлений страной-агрессором", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в конце марта Украина, Польша и Литва создали совместную рабочую группу по расследованию военных преступлений.

Темы: Литвавойна
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