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Син екснардепа-БЮТівця закликав співпрацювати з окупантами – СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 травня 2022, 15:41

У Києві контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя та сина колишнього народного депутата України, який активно підтримував окупантів.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, СБУ

Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про сина екснардепа Дмитра Вітвицького.

Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор через Instagram "сторіс" та особисті повідомлення виправдовував агресію РФ проти України.

Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.

Син Вітвицького за даними СБУ намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.

Спецслужби його затримали, його судитимуть за статтею "Пропаганда війни".

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Теми: СБУпропагандавійнаРосія
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