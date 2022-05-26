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Син екснардепа-БЮТівця закликав співпрацювати з окупантами – СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоЧетвер, 26 травня 2022, 15:41
Син екснардепа-БЮТівця закликав співпрацювати з окупантами – СБУ

У Києві контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя та сина колишнього народного депутата України, який активно підтримував окупантів.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, СБУ

Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про сина екснардепа Дмитра Вітвицького.

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Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор через Instagram "сторіс" та особисті повідомлення виправдовував агресію РФ проти України.

Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.

Син Вітвицького за даними СБУ намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.

ВІДЕО ДНЯ

Спецслужби його затримали, його судитимуть за статтею "Пропаганда війни".

Теми: СБУпропагандавійнаРосія
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