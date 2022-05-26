Син екснардепа-БЮТівця закликав співпрацювати з окупантами – СБУ
Четвер, 26 травня 2022, 15:41
У Києві контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя та сина колишнього народного депутата України, який активно підтримував окупантів.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, СБУ
Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про сина екснардепа Дмитра Вітвицького.
Реклама:
Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, агітатор через Instagram "сторіс" та особисті повідомлення виправдовував агресію РФ проти України.
Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним.
Син Вітвицького за даними СБУ намагався втекти за кордон, де планував переховуватися.
ВІДЕО ДНЯ
Спецслужби його затримали, його судитимуть за статтею "Пропаганда війни".