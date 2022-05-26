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Сын экс-нардепа-БЮТовца призывал сотрудничать с оккупантами – СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 мая 2022, 15:41

В Киеве контрразведка СБУ задержала местного жителя и сына бывшего народного депутата Украины, активно поддерживавшего оккупантов.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, СБУ

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о сыне экс-нардепа Дмитрия Витвицкого.

Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор через Instagram "Сторис" и личные сообщения оправдывал агрессию РФ против Украины.

Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

Сын Витвицкого по данным СБУ пытался скрыться за границу, где планировал скрываться.

Спецслужбы его задержали, его будут судить по статье "Пропаганда войны".

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Темы: СБУпропагандавойнаРосcия
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