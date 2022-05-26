Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сын экс-нардепа-БЮТовца призывал сотрудничать с оккупантами – СБУ

Роман Петренко, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 мая 2022, 15:41
Сын экс-нардепа-БЮТовца призывал сотрудничать с оккупантами – СБУ

В Киеве контрразведка СБУ задержала местного жителя и сына бывшего народного депутата Украины, активно поддерживавшего оккупантов.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, СБУ

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о сыне экс-нардепа Дмитрия Витвицкого.

Реклама:

Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, агитатор через Instagram "Сторис" и личные сообщения оправдывал агрессию РФ против Украины.

Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним.

Сын Витвицкого по данным СБУ пытался скрыться за границу, где планировал скрываться.

ВИДЕО ДНЯ

Спецслужбы его задержали, его будут судить по статье "Пропаганда войны".

Темы: СБУпропагандавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: