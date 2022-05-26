Чехія не призначатиме послом в Україні скандального "дипломата Земана" - ЗМІ

Фаворит президента Чехії Мілоша Земана на пост посла в Україні Петр Пірунчик, ймовірно, не буде призначений в Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Respekt із посиланням на джерела.

За даними видання, Пірунчик може бути призначений послом Чехії у Вірменії.

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Ні МЗС, ні Пірунчик не коментували цю інформацію. "Я справді не можу на це відповісти", – сказав Пірунчик.

Проти призначення Пірунчика був глава МЗС Ян Ліпавський. "Чехія має чудові відносини з Україною, але за винятком президента. У ситуації, коли Чехія відправить дипломата, який багато років працював на президента Мілоша Земана, у неї буде дуже вимоглива місія", – говорив Ліпавський перед вторгненням Росії.

Зараз послом в Україні є дипломат Радек Матула, який був відкликаний з Києва після вторгнення в Україну, але має повернутися на посаду. Він уже давно працює в Україні, тож починає вирішуватися, хто його замінить.

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З 2015 року Пірунчик пішов працювати до адміністрації Земана, де тривалий час був аналітиком, а з 2020 року завоював таку довіру Земана, що виріс до заступника директора міжнародного департаменту. При цьому Пірунчик вів саме російський напрямок у команді чинного президента Чехії, який відомий своєю прихильністю до Путіна та євроскептицизмом.

Детальніше читайте у статті - Сказати Земану "ні!": чому Україна має відмовити дипломату з російським шлейфом