Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія не призначатиме послом в Україні скандального "дипломата Земана" - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 16:23

Фаворит президента Чехії Мілоша Земана на пост посла в Україні Петр Пірунчик, ймовірно, не буде призначений в Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Respekt із посиланням на джерела.

За даними видання, Пірунчик може бути призначений послом Чехії у Вірменії.

Реклама:

Ні МЗС, ні Пірунчик не коментували цю інформацію. "Я справді не можу на це відповісти", – сказав Пірунчик.

Проти призначення Пірунчика був глава МЗС Ян Ліпавський. "Чехія має чудові відносини з Україною, але за винятком президента. У ситуації, коли Чехія відправить дипломата, який багато років працював на президента Мілоша Земана, у неї буде дуже вимоглива місія", – говорив Ліпавський перед вторгненням Росії.

Зараз послом в Україні є дипломат Радек Матула, який був відкликаний з Києва після вторгнення в Україну, але має повернутися на посаду. Він уже давно працює в Україні, тож починає вирішуватися, хто його замінить.

ВІДЕО ДНЯ

З 2015 року Пірунчик пішов працювати до адміністрації Земана, де тривалий час був аналітиком, а з 2020 року завоював таку довіру Земана, що виріс до заступника директора міжнародного департаменту. При цьому Пірунчик вів саме російський напрямок у команді чинного президента Чехії, який відомий своєю прихильністю до Путіна та євроскептицизмом.  

Детальніше читайте у статті - Сказати Земану "ні!": чому Україна має відмовити дипломату з російським шлейфом

Теми: ЧехіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: