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Чехия не будет назначать послом в Украине скандального "дипломата Земана" - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 16:23

Фаворит президента Чехии Милоша Земана на пост посла в Украине Петр Пирунчик, вероятно, не будет назначен в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Respekt со ссылкой на источники.

По данным издания, Пирунчик может быть назначен послом Чехии в Армении.

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Ни МИД, ни Пирунчик не комментировали эту информацию. "Я действительно не могу на это ответить", – сказал Пирунчик.

Против назначения Пирунчика был глава МИД Ян Липавский. "Чехия имеет отличные отношения с Украиной, но за исключением президента. В ситуации, когда Чехия отправит дипломата, много лет работавшего на президента Милоша Земана, у нее будет очень требовательная миссия", – говорил Липовский перед вторжением России.

Сейчас послом в Украине является дипломат Радек Матула, отозванный из Киева после вторжения в Украину, но должен вернуться на должность. Он уже давно работает в Украине, поэтому начинает решаться, кто его заменит.

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С 2015 года Пирунчик пошел работать в администрацию Земана, где долгое время был аналитиком, а с 2020 года завоевал такое доверие Земана, что вырос до заместителя директора международного департамента. При этом Пирунчик вел именно российское направление в команде действующего президента Чехии, ранее известного своей приверженностью Путину и евроскептицизмом.

Подробнее читайте в статье - Сказать Земану "нет!": почему Украина должна отказать дипломату с российским шлейфом

Темы: ЧехияУкраина
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