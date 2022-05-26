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Росіяни штурмують одночасно на кількох напрямках, втрати неминучі – Маляр

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 16:27
Росіяни штурмують одночасно на кількох напрямках, втрати неминучі – Маляр
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі росіяни штурмують українські позиції одночасно на декількох напрямках. 

Джерело: Маляр у Facebook

Пряма мова: "Зараз обстановка на фронті залишається складною та має ознаки до подальшого загострення.

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Противник задіяв всі сили і засоби для захоплення території та оточення наших військ.

Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії фронту. Бої досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках.

Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах.

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Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі".

Деталі: Радниця міністра оборони нагадала, що 8 років тому, 26 травня 2014 року, відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

За її словами, весь світ знає, що Донецький аеропрорт - це символ незламності українських воїнів. Тепер у цей же ряд стала історія оборони Азовсталі.

Пряма мова: "І оборонці Дапу, і оборонці Маріуполя - це яскрава ілюстрація нашої нескореності і прагнення до свободи.

Ці героїчні епізоди російсько-української війни мають бути постійним нагадуванням тим, хто на четвертому місяці нашої боротьби знову дістає із ганебних "мюнхенських" шухляд зрадницькі ідеї про умиротворення агресора.

Цей "безсилий пацифізм" ми відкидаємо. Україна боротиметься, а зберегти обличчя Путін може, забравшись геть з наших територій".

Теми: МіноборонивійнаУкраїна
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