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Россияне штурмуют одновременно на нескольких направлениях, потери неизбежны – Маляр

Алена МазуренкоЧетверг, 26 мая 2022, 16:27
Россияне штурмуют одновременно на нескольких направлениях, потери неизбежны – Маляр
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в настоящее время россияне штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь: "Сейчас обстановка на фронте остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения.

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Противник задействовал все силы и средства для захвата территории и оцепления наших войск.

Враг оказывает огневое воздействие вдоль всей линии фронта. Бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях.

Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы с полным освобождением наших территорий в международно признанных границах.

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Надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны".

Детали: Советница министра обороны напомнила, что 8 лет назад, 26 мая 2014 года, состоялось первое сражение за Донецкий аэропорт.

По ее словам, весь мир знает, что Донецкий аэропрорт – это символ несокрушимости украинских воинов. Теперь в этот же ряд встала история обороны Азовстали.

Прямая речь: "И защитники Дапа, и защитники Мариуполя – это яркая иллюстрация нашей непокорности и стремления к свободе.

Эти героические эпизоды российско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием тем, кто на четвертом месяце нашей борьбы снова достает из позорных "мюнхенских" ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора.

Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться, а сохранить лицо Путин может, убравшись из наших территорий".

Темы: МиноборонывойнаУкраина
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