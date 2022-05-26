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Через росіян частково підтопило Нову Каховку, Херсон під загрозою

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 16:32

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, якого цитує Інтерфакс-Україна

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Деталі: Наразі на Каховській ГЕС розгорнуто один із пунктів управління південного військового округу РФ, а також 49 армії противника. Росіяни не допускають ремонтників до двох гідроагрегатів на Каховській гідроелектростанції.

Пряма мова Громова: "Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку. Під загрозою є навколишні села та окуповане місто Херсон".

Теми: ХерсонХерсонська областьекологіяокупація
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