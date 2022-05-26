Из-за россиян частично подтопило Новую Каховку, Херсон под угрозой

Оккупанты не позволяют отремонтировать два гидроагрегата на Каховской ГЭС, что привело к частичному затоплению Новой Каховки.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, которого цитирует Интерфакс-Украина

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Детали: На Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления южного военного округа РФ, а также 49 армии противника. Россияне не допускают ремонтников к двум гидроагрегатам на Каховской гидроэлектростанции.

Прямая речь Громова: "Оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе. Сейчас на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка. Под угрозой окружающие села и оккупированный город Херсон".