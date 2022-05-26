Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за россиян частично подтопило Новую Каховку, Херсон под угрозой

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 16:32

Оккупанты не позволяют отремонтировать два гидроагрегата на Каховской ГЭС, что привело к частичному затоплению Новой Каховки.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, которого цитирует Интерфакс-Украина

Детали: На Каховской ГЭС развернут один из пунктов управления южного военного округа РФ, а также 49 армии противника. Россияне не допускают ремонтников к двум гидроагрегатам на Каховской гидроэлектростанции.

Прямая речь Громова: "Оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе. Сейчас на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. Это уже привело к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка. Под угрозой окружающие села и оккупированный город Херсон".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонХерсонская областьэкологияоккупация
Главное сегодня

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Данилов о Медведчуке, Порошенко и "трубе": ничего нового не услышал

Все новости...
Херсон
В Херсоне оккупанты уничтожили памятник пограничникам
Журналисты нашли фото гауляйтера Херсона и его бегства из Киева – Bihus.Info
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
Последние новости
00:57
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
00:22
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
00:10
Наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным – Зеленский
23:47
США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters
23:43
ЕС замораживает средства России, новые услуги в "Дії": экономические итоги дня
23:27
Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной
23:20
Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет
23:18
Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа
23:09
Люди с разрушенными домами в Харькове говорят, что их выселяют из метро
22:57
Ритейлеры договорились о поставках соли из-за рубежа
Все новости...