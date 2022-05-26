Окупанти вбили жінку на Миколаївщині, яка пасла корів

25 травня окупанти вбили одну людину і ще 14 поранили обстрілами на Миколаївщині.

Джерело: Миколаївська облрада у Facebook

Деталі: На околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які пасли корів – одна загинула на місці, інша госпіталізована до лікарні.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей.

Зараз найбільше дістається Миколаївському та Баштанському районам - зокрема, Березнегуватській та Широківській громадам. Знищені житлові будинки та пошкоджені, щонайменше, чотири соціальні об'єкти.