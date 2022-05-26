Оккупанты убили женщину в Николаевской области, которая пасла коров
Четверг, 26 мая 2022, 16:47
25 мая оккупанты убили одного человека и еще 14 ранили обстрелами в Николаевской области.
Источник: Николаевский облсовет в Facebook
Детали: В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые пасли коров – одна погибла на месте, другая госпитализирована в больницу.
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В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек.
Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской общин. Уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.
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