Оккупанты убили женщину в Николаевской области, которая пасла коров

25 мая оккупанты убили одного человека и еще 14 ранили обстрелами в Николаевской области.

Источник: Николаевский облсовет в Facebook

Детали: В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые пасли коров – одна погибла на месте, другая госпитализирована в больницу.

В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек.

Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской общин. Уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.