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Оккупанты убили женщину в Николаевской области, которая пасла коров

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 16:47

25 мая оккупанты убили одного человека и еще 14 ранили обстрелами в Николаевской области.

Источник: Николаевский облсовет в Facebook

Детали: В окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые пасли коров – одна погибла на месте, другая госпитализирована в больницу.

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В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 14 человек.

Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской общин. Уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.

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Темы: Николаевская областьобстрелвойнаРосcия
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