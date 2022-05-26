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"За негідність": Італія позбавила державних нагород прем'єра РФ та главу банку ВТБ

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 17:00
міністр закордонних справ рф сергій лавров. фото: getty images

Влада Італії позбавила державних нагород чотирьох російських високопосадовців через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Corrierre Della Sera, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністра РФ Михаїла Мішустіна та міністра торгівлі й промисловості Дениса Мантурова позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії із формулюванням "за негідність".

Орден зірки - одна із найвищих нагород для цивільних осіб. Цим орденом відзначають італійців, які проживають за кордоном, а також іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.

Президента банку ВТБ Андрєя Костіна та заступника міністра промисловості Віктора Євтухова позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.

Відповідні укази підписав президент Серджіо Маттарелла за пропозицією міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Це перші відзнаки, яких позбавили громадян Росії з початку війни в Україні.

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Теми: ІталіяРосіяЛавровнагороди
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