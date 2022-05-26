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"Недостойны": Италия лишила государственных наград премьера РФ и главу банка ВТБ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 17:00
Недостойны: Италия лишила государственных наград премьера РФ и главу банка ВТБ
министр иностранных дел рф сергей лавров. фото: getty images

Власти Италии лишили государственных наград четырех российских чиновников из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Corrierre Della Sera, пишет "Европейская правда".

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра торговли и промышленности Дениса Мантурова лишили награды кавалера Большого креста ордена Звезды Италии с формулировкой "за недостойность".

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Орден звезды – одна из самых высоких наград для гражданских лиц. Этим орденом отмечают проживающих за рубежом итальянцев, а также иностранных граждан за вклад в развитие дружеских отношений Италии с другими странами.

Президента банка ВТБ Андрея Костина и замминистра промышленности Виктора Евтухова лишили государственной награды командора ордена Звезды Италии.

Соответствующие указы подписал президент Серджио Маттарелла по предложению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

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Темы: ИталияРосcияЛавровнаграды
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