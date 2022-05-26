Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Недостойны": Италия лишила государственных наград премьера РФ и главу банка ВТБ

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 17:00
министр иностранных дел рф сергей лавров. фото: getty images

Власти Италии лишили государственных наград четырех российских чиновников из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает Corrierre Della Sera, пишет "Европейская правда".

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра торговли и промышленности Дениса Мантурова лишили награды кавалера Большого креста ордена Звезды Италии с формулировкой "за недостойность".

Орден звезды – одна из самых высоких наград для гражданских лиц. Этим орденом отмечают проживающих за рубежом итальянцев, а также иностранных граждан за вклад в развитие дружеских отношений Италии с другими странами.

Президента банка ВТБ Андрея Костина и замминистра промышленности Виктора Евтухова лишили государственной награды командора ордена Звезды Италии.

Соответствующие указы подписал президент Серджио Маттарелла по предложению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Это первые знаки отличия, которых лишили граждан России с начала войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИталияРосcияЛавровнаграды
Главное сегодня

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Данилов о Медведчуке, Порошенко и "трубе": ничего нового не услышал

Все новости...
Италия
Чехия передала Украине вертолеты, танки и ракетные системы, Италия и Греция – артиллерию
Зеленский обсудил с итальянским премьером санкции против РФ
Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла"
Последние новости
00:57
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
00:22
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
00:10
Наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным – Зеленский
23:47
США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters
23:43
ЕС замораживает средства России, новые услуги в "Дії": экономические итоги дня
23:27
Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной
23:20
Воздушные силы уничтожили ракету класса Х-59, ВСУ приземлили БПЛА и вертолет
23:18
Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа
23:09
Люди с разрушенными домами в Харькове говорят, что их выселяют из метро
22:57
Ритейлеры договорились о поставках соли из-за рубежа
Все новости...