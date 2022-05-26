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Чорноморське узбережжя: є загроза ракетної атаки, а висадка десанту РФ малоймовірна

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 17:07

За даними Оперативного командування "Південь", загрози ракетних ударів по регіону з моря залишаються актуальними, але спроби висадки десанту малоймовірні через погану погоду.

Джерело: командування у Facebook

Деталі: Станом на 26 травня корабельне угруповання противника в Чорному морі з 6 ВДК та 2 ракетних кораблів не має змін ані у складі, ані у завданнях, що виконує.

Загрози ракетного удару, зокрема, і з моря залишаються актуальними. Погіршення погоди унеможливлює висадку морського десанту та підвищує загрозу викиду на узбережжя морських мін.

На лінії зіткнення продовжується ведення бойових дій. Ворог, намагаючись укріпитися на окупованій Херсонщині, розпочав побудову третього рубежу оборони.

Дослівно: "Вишукуючи найменшу можливість просунутися в бік Миколаєва, противник силами посиленого взводу, за підтримки 2 танків та 3 БМП намагався обійти наші позиції. Вогневим ураженням, за підтримки 4 гелікоптерів Мі-8 противнику завдано втрат до 7 рашистів та знищено 1 БМП-2. Отримавши потужну відсіч, ворог ретирувався на свої оборонні рубежі.

Продовжуючи артилерійсько-мінометні обстріли рашисти руйнують населені пункти і гатять по мирним жителям. В Куцурубській громаді на Миколаївщині пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина. В смт Первомайське загинула 1 людина. В селі Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями. Вкотре обстріляна Широківська громада. Пошкоджено і зруйновано житлові будинки. Потерпілих немає. А в Березнегуватській громаді після денних та нічних обстрілів є і загиблий, і поранений.

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Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією та Військово-Морськими Силами виконано понад 50 вогневих завдань. Втрати ворога уточнюються".

Деталі: Ворог продовжує інформаційну війну та закидує фейки про облаштування "бойовиків-нацистів" на Одещині в найбільш чутливих місцях – в школах і лікарнях.

"Загальновідома практика рашистів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об’єкти.

Будьте уважні та пильні до змін обстановки, не піддавайтеся паніці та провокаціям, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та власною безпекою – узбережжя та прибережні води наразі вибухонебезпечні. Не допомагайте ворогу, розголошуючи заходи, які проводять наші сили оборони, переміщення та знаходження їх техніки, підрозділів", - радять в ОК "Південь".

Теми: Чорне моревійнаРосія
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