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Черноморское побережье: есть угроза ракетной атаки, а высадка десанта РФ маловероятна

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 17:07

По данным Оперативного командования "Південь", угрозы ракетных ударов по региону с моря остаются актуальными, но попытки высадки вражеского десанта маловероятны из-за плохой погоды.

Источник: командование в Facebook

Детали: По состоянию на 26 мая корабельная группировка противника в Черном море из 6 ВДК и 2 ракетных кораблей не имеет изменений ни в составе, ни в выполняемых задачах.

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Угрозы ракетного удара, в том числе и с моря, остаются актуальными. Ухудшение погоды делает невозможным высадку морского десанта и повышает угрозу выброса на побережье морских мин.

На линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Враг, пытаясь укрепиться на оккупированной Херсонщине, приступил к построению третьего рубежа обороны.

Дословно: "Выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, противник силами усиленного взвода, при поддержке 2 танков и 3 БМП пытался обойти наши позиции. Огневым поражением, при поддержке 4 вертолетов Ми-8, противнику нанесены потери до 7 рашистов и уничтожена 1 БМП-2. Получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи.

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Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы, рашисты разрушают населенные пункты и бьют по мирным жителям. В Куцурубской громаде Николаевской области повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек. В пгт Первомайское погиб 1 человек. В селе Котлярево Шевченковской громады повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. Еще раз обстреляна Широковская громада. Повреждены и разрушены жилые дома. Потерпевших нет. А в Березнеговатской громаде после дневных и ночных обстрелов есть и погибший, и раненый.

За ночь нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией и Военно-Морскими Силами выполнено более 50 огневых задач. Потери врага уточняются".

Детали: Враг продолжает информационную войну и вбрасывает фейки об обустройстве "боевиков-нацистов" в Одесской области в наиболее чувствительных местах – в школах и больницах.

"Общеизвестная практика рашистов на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты.

Будьте внимательны и бдительны к изменениям обстановки, не поддавайтесь панике и провокациям, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью – побережье и прибрежные воды взрывоопасны. Не помогайте врагу, разглашая мероприятия, проводимые нашими силами обороны, перемещения и нахождения их техники, подразделений", - советуют в ОК "Південь".

Темы: Черное моревойнаРосcия
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