Британія обкладе додатковим податком надприбутки нафтових і газових компаній

Уряд Британії оприлюднив плани запровадити додатковий податок на прибутки нафтових і газових компаній, які ті отримали в результаті стрімкого зростання цін на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Міністр фінансів Ріші Сунак оголосив про пакет підтримки вартості життя на суму 15 мільярдів фунтів стерлінгів, включаючи знижку в розмірі 400 фунтів стерлінгів на рахунки за електроенергію для всіх і одноразову виплату в розмірі 650 фунтів стерлінгів восьми мільйонам найбідніших домогосподарств.

Ці заходи будуть частково фінансуватися за рахунок тимчасового збору з нафтогазових компаній, які отримують величезні прибутки в результаті різкого зростання цін, який, як очікується, залучить 5 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

Оголошуючи про нову політику в Палаті громад, Сунак сказав: "Ми знаємо, що домогосподарства зараз сильно потерпають. Ми надамо значну підтримку британському народу".

Пакет підтримки передбачає:

Тимчасовий цільовий збір на енергетичний прибуток у розмірі 25% від прибутку нафтогазових компаній. Його буде поступово скасовано, коли ціни повернуться до норми.

Одноразовий платіж у 650 фунтів стерлінгів восьми мільйонам домогосподарств з найнижчими доходами.

Вісім мільйонів пенсіонерів, які отримують зимове пальне, також отримають виплату в розмірі 300 фунтів стерлінгів.

Додаткова виплата £150 для людей, які отримують допомогу по інвалідності

Схема знижки на рахунки за електроенергію подвоїться до 400 фунтів стерлінгів, і її не доведеться повертати.

Додаткові 500 мільйонів фунтів стерлінгів для фонду підтримки домогосподарств, наданих місцевими радами, збільшення його до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Міністри виступали проти пропозицій щодо непередбачуваного податку, стверджуючи, що це стримає інвестиції, але через те, що інфляція досягла максимуму за чотири десятиліття і попередження Банку Англії про те, що буде гірше, тиск до дій посилився.

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Як повідомлялося, Угорщина зобов’яже банки, телекомунікаційні компанії, великі роздрібні мережі, страхові компанії, енергетичні компанії та авіакомпанії вносити "значну частину свого додаткового прибутку" до державного бюджету. Вони фінансуватимуть витрати на компенсацію домогосподарствам підвищення цін на енергоносії та на утримання армії.