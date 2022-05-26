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Британия обложит дополнительным налогом сверхприбыли нефтяных и газовых компаний

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 17:25
Британия обложит дополнительным налогом сверхприбыли нефтяных и газовых компаний
премьер-министр Великобритании борис джонсон и министр финансов риши сунак 24 мая. фото: getty images

Правительство Британии обнародовало планы ввести дополнительный налог на прибыль нефтяных и газовых компаний, которую они получили в результате стремительного роста цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Министр финансов Риши Сунак объявил о пакете поддержки стоимости жизни на сумму 15 миллиардов фунтов стерлингов, включая скидку в размере 400 фунтов стерлингов на счета за электроэнергию для всех и единовременную выплату в размере 650 фунтов стерлингов восьми миллионам беднейших домохозяйств.

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Эти меры будут частично финансироваться за счет временного сбора с нефтегазовых компаний, получающих огромные прибыли в результате резкого роста цен, который, как ожидается, привлечет 5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующего года.

Объявляя о новой политике в Палате общин, Сунак сказал: "Мы знаем, что домохозяйства сейчас сильно страдают. Мы окажем значительную поддержку британскому народу".

Пакет поддержки предусматривает:

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  • Временный целевой сбор на энергетическую прибыль в размере 25% прибыли нефтегазовых компаний. Он будет постепенно отменен, когда цены вернутся в норму.
  • Единоразовый платеж в 650 фунтов стерлингов восьми миллионам домохозяйств с низкими доходами.
  • Восемь миллионов пенсионеров, получающих зимнее горючее, также получат выплату в размере 300 фунтов стерлингов.
  • Дополнительная выплата £150 для людей, получающих пособие по инвалидности
  • Схема скидки на счета за электроэнергию удвоится до 400 фунтов стерлингов и ее не придется возвращать.
  • Дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для фонда поддержки домохозяйств, предоставленных местными советами, увеличить его до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Министры выступали против предложений по непредсказуемому налогу, утверждая, что это сдержит инвестиции, но из-за того, что инфляция достигла максимума за четыре десятилетия и предупреждение Банка Англии о том, что будет хуже, давление на действия усилилось.

Как сообщалось, Венгрия обяжет банки, телекоммуникационные компании, крупные розничные сети, страховые компании, энергетические компании и авиакомпании вносить "значительную часть своей дополнительной прибыли" в государственный бюджет. Они будут финансировать расходы на компенсацию домохозяйствам повышения цен на энергоносители и содержание армии.

Темы: Великобританиянефтьгазналоги
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