Британия обложит дополнительным налогом сверхприбыли нефтяных и газовых компаний

Правительство Британии обнародовало планы ввести дополнительный налог на прибыль нефтяных и газовых компаний, которую они получили в результате стремительного роста цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Министр финансов Риши Сунак объявил о пакете поддержки стоимости жизни на сумму 15 миллиардов фунтов стерлингов, включая скидку в размере 400 фунтов стерлингов на счета за электроэнергию для всех и единовременную выплату в размере 650 фунтов стерлингов восьми миллионам беднейших домохозяйств.

Эти меры будут частично финансироваться за счет временного сбора с нефтегазовых компаний, получающих огромные прибыли в результате резкого роста цен, который, как ожидается, привлечет 5 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующего года.

Объявляя о новой политике в Палате общин, Сунак сказал: "Мы знаем, что домохозяйства сейчас сильно страдают. Мы окажем значительную поддержку британскому народу".

Пакет поддержки предусматривает:

Временный целевой сбор на энергетическую прибыль в размере 25% прибыли нефтегазовых компаний. Он будет постепенно отменен, когда цены вернутся в норму.

Единоразовый платеж в 650 фунтов стерлингов восьми миллионам домохозяйств с низкими доходами.

Восемь миллионов пенсионеров, получающих зимнее горючее, также получат выплату в размере 300 фунтов стерлингов.

Дополнительная выплата £150 для людей, получающих пособие по инвалидности

Схема скидки на счета за электроэнергию удвоится до 400 фунтов стерлингов и ее не придется возвращать.

Дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов для фонда поддержки домохозяйств, предоставленных местными советами, увеличить его до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Министры выступали против предложений по непредсказуемому налогу, утверждая, что это сдержит инвестиции, но из-за того, что инфляция достигла максимума за четыре десятилетия и предупреждение Банка Англии о том, что будет хуже, давление на действия усилилось.

Как сообщалось, Венгрия обяжет банки, телекоммуникационные компании, крупные розничные сети, страховые компании, энергетические компании и авиакомпании вносить "значительную часть своей дополнительной прибыли" в государственный бюджет. Они будут финансировать расходы на компенсацию домохозяйствам повышения цен на энергоносители и содержание армии.