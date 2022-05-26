У Чечні масово викрадають чоловіків та відправляють воювати проти України – ЗМІ

Декілька чеченських правозахисних організацій, а також блогери розповідають про звернення від жителів Чечні, які розповідають про викрадення для відправки в якості "добровольців" на війну проти України.

Джерело: Кавказ.Реалії, Ехо Кавказу

Деталі: За словами правозахисників, викрадених змушують підписувати контракт під загрозою провести невизначений час у таємних в'язницях.

Зокрема, опозиційний рух 1ADAT інформує про сотні викрадених людей із різних районів Чечні. За даними представника руху, в одній із нелегальних в'язниць утримуються 100 осіб, в іншій – 30. Ці дані повідомляють чоловіки, які стали свідками такої "мобілізації".

У правозахисній асоціації "Вайфонд" у свою чергу заявили, що останнім часом до них надійшли вже десятки звернень від жителів Чечні, які заявляли про примусове відправлення на війну проти українців. Серед тих, кого силою змушують стати "добровольцями", є навіть люди з обмеженими можливостями. Є й держслужбовці, яких зобов'язали підписати "заяву" про вступ до "добровольців".

"Їм та їхнім сім'ям погрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Більше того, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які оголошує пропаганда", – розповіли у "Вайфонді".

Опозиційний блогер, автор ютуб-каналу "Думки Ісламу" Іслам Бєлокієв також говорить про десятки підтверджених випадків викрадення – при цьому, за його даними, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих.