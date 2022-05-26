Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чечні масово викрадають чоловіків та відправляють воювати проти України – ЗМІ

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 17:51
Кадировці, фото із сайту nashaniva

Декілька чеченських правозахисних організацій, а також блогери розповідають про звернення від жителів Чечні, які розповідають про викрадення для відправки в якості "добровольців" на війну проти України.

Джерело: Кавказ.Реалії, Ехо Кавказу

Деталі: За словами правозахисників, викрадених змушують підписувати контракт під загрозою провести невизначений час у таємних в'язницях.

Зокрема, опозиційний рух 1ADAT інформує про сотні викрадених людей із різних районів Чечні. За даними представника руху, в одній із нелегальних в'язниць утримуються 100 осіб, в іншій – 30. Ці дані повідомляють чоловіки, які стали свідками такої "мобілізації".

У правозахисній асоціації "Вайфонд" у свою чергу заявили, що останнім часом до них надійшли вже десятки звернень від жителів Чечні, які заявляли про примусове відправлення на війну проти українців. Серед тих, кого силою змушують стати "добровольцями", є навіть люди з обмеженими можливостями. Є й держслужбовці, яких зобов'язали підписати "заяву" про вступ до "добровольців".

"Їм та їхнім сім'ям погрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Більше того, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які оголошує пропаганда", – розповіли у "Вайфонді".

Опозиційний блогер, автор ютуб-каналу "Думки Ісламу" Іслам Бєлокієв також говорить про десятки підтверджених випадків викрадення – при цьому, за його даними, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЧечнямобілізаціяРосіявійна
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ворог відновив наступ – зведення

Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни

США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters

Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Усі новини...
Чечня
Кадировці щодня несуть великі втрати на війні, але це приховують – росЗМІ
Росіяни не змогли завести у Чечні викрадену з Мелітополя сільгосптехніку – її заблокували дистанційно
ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України
Останні новини
09:24
Окупанти втратили майже 30 тисяч вояк, найбільше за добу – на Авдіївському напрямку
09:23
Санду скликає Раду безпеки через зростання цін
09:21
Харків: рух метро по Салтівській лінії повністю відновлено
09:08
Іран буде постачати Росії турбіни та запчастини в обмін на сталь
09:01
Коли потрібно робити щеплення проти кашлюку – пояснюють у МОЗ
08:58
фото Росіяни проривались на Луганщині: 5 загиблих, багато руйнувань
08:38
NYT помітив розбіжності між США, Європою та Україною щодо перемоги у війні
08:37
Росія перекинула 50-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки - розвідка Британії
08:23
Посол Мельник: Шольцу не вистачає лідерства та сміливості
08:15
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
Усі новини...