В Чечне массово похищают мужчин и отправляют воевать против Украины – СМИ

Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины.

Источник: Кавказ.Реалии, Эхо Кавказа

Детали: По словам правозащитников, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах.

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В частности, оппозиционное движение 1ADAT информирует о сотнях похищенных людей из разных районов Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем содержатся 100 человек, в другой – 30. Эти данные сообщают мужчины, которые стали свидетелями такой "мобилизации".

В правозащитной ассоциации "Вайфонд" в свою очередь заявили, что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну против украинцев. Среди тех, кого силой вынуждают стать "добровольцами", есть даже люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать "заявление" о вступлении в "добровольцы".

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – рассказали в "Вайфонде".

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Оппозиционный блогер, автор ютуб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев также говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших.