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"Є*ашу всіх, мені пох*й на цивільних": у перехоплені окупант зізнається у вбивствах українців

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 18:00
Є*ашу всіх, мені пох*й на цивільних: у перехоплені окупант зізнається у вбивствах українців
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У перехопленій СБУ розмові окупанта з дружиною, той зізнається у вбивствах та катуванні цивільних українців. Росіянин розповів, що вони з допомогою гранат "зачищають" підвали, де переховуються від обстрілів українці.

Джерело: перехоплення, яке публікує СБУ 

Пряма мова окупанта з дружиною: "Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається загін самогубців, загін головорізів.

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Я тут творю взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати".

Деталі: За словами окупанта, усі ці звірства це - "звичайна практика".

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Окупант також переказує, як росіяни з іншого підрозділу глумилися, зґвалтували і вбили жінку.

Російськй загарбник також розповідає, що якщо повернеться, то може робити так і в Росії.

В українському відомстві відзначають, що російський загарбник перебував на Харківщині.

Теми: СБУвійнаокупаціяХарківська область
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