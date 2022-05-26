"Е*ашу всех, мне пох*й на гражданских": в перехвате оккупант признается в убийствах украинцев

В перехваченном СБУ разговоре оккупанта с женой, тот признается в убийствах и пытках гражданских украинцев. Россиянин рассказал, что они с помощью гранат "зачищают" подвалы, где скрываются от обстрелов украинцы.

Источник: перехват, публикуемый СБУ

Прямая речь оккупанта с женой: "Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов...

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Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".

Детали: По словам оккупанта, все эти зверства это - "обычная практика".

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Оккупант также пересказывает, как россияне из другого подразделения глумились, изнасиловали и убили женщину.

Российский захватчик также рассказывает, что если вернется, то может поступать так и в России.

В украинском ведомстве отмечают, что российский захватчик находился в Харьковской области.