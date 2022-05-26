Банкова очікує, що восени створять міжнародний трибунал для Путіна
В Офісі президента України очікують, що міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні до кінця літа.
Джерело: заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов для "Радіо Свобода"
Пряма мова Смірнова: "Нам би хотілося думати, що на кінець літа ми вийдемо на підписання і подальшу швидку ратифікацію цих документів щодо однієї та щодо іншої інституції (міжнародного трибуналу і міжнародного арбітражу для заморожених активів РФ – УП).
Через те, що такого в історії ще не було, окремі країни хочуть насамперед обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами до них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному"
Деталі: Українські юристи, які беруть участь у розробці юридичних підстав для створення трибуналу й арбітражу, сподіваються подолати скепсис міжнародних партнерів найближчим часом.
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Передісторія:
- 25 квітня Офіс президента спільно з Міністерством юстиції оприлюднили заяву, що вони розробили механізм стягнення компенсації Україні з тих коштів Росії, які заморожені на рахунках за кордоном.
- Європейський парламент ще у квітні ухвалив резолюцію із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал ООН для притягнення до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні.
- 19 травня Європарламент ухвалив ще одну резолюцію про якомога швидше створення трибуналу для притягнення до відповідальності всіх російських урядовців і військове керівництво, які потурали скоєнню численних воєнних злочинів на території України.
- Раніше підтримку ідеї створення міжнародного трибуналу для засудження російського президента Володимира Путіна підтримала міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.