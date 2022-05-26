Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Банковая ожидает, что осенью создадут международный трибунал для Путина

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 18:22
Банковая ожидает, что осенью создадут международный трибунал для Путина
фото: unsplash

В Офисе президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международного арбитража для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине до конца лета.

Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов для "Радио Свобода"

Прямая речь Смирнова: "Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов в отношении одного и другого института (международного трибунала и международного арбитража для замороженных активов РФ – УП).

Реклама:

Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками против них. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической".

Детали: Украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.

Читайте также: "Международная система поломана". Британский юрист Филипп Сэндс о том, как наказать Путина за войну в Украине

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 25 апреля Офис президента совместно с Министерством юстиции обнародовали заявление, что они разработали механизм взыскания компенсации Украине из средств России, которые заморожены на счетах за рубежом.
  • Европейский парламент еще в апреле принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал ООН для привлечения к ответственности всех причастных к военным преступлениям против гражданского населения в Украине.
  • 19 мая Европарламент принял еще одну резолюцию о скорейшем создании трибунала для привлечения к ответственности всех российских чиновников и военного руководства, допустивших совершение многочисленных военных преступлений на территории Украины.
  • Ранее поддержку идеи создания международного трибунала для осуждения российского президента Владимира Путина поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Темы: Офис президентавойнаРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: