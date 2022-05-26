Банковая ожидает, что осенью создадут международный трибунал для Путина

В Офисе президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международного арбитража для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине до конца лета.

Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов для "Радио Свобода"

Прямая речь Смирнова: "Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов в отношении одного и другого института (международного трибунала и международного арбитража для замороженных активов РФ – УП).

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Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками против них. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической".

Детали: Украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.

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