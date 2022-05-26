Банковая ожидает, что осенью создадут международный трибунал для Путина
В Офисе президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международного арбитража для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине до конца лета.
Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов для "Радио Свобода"
Прямая речь Смирнова: "Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов в отношении одного и другого института (международного трибунала и международного арбитража для замороженных активов РФ – УП).
Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками против них. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической".
Детали: Украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.
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Предыстория:
- 25 апреля Офис президента совместно с Министерством юстиции обнародовали заявление, что они разработали механизм взыскания компенсации Украине из средств России, которые заморожены на счетах за рубежом.
- Европейский парламент еще в апреле принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал ООН для привлечения к ответственности всех причастных к военным преступлениям против гражданского населения в Украине.
- 19 мая Европарламент принял еще одну резолюцию о скорейшем создании трибунала для привлечения к ответственности всех российских чиновников и военного руководства, допустивших совершение многочисленных военных преступлений на территории Украины.
- Ранее поддержку идеи создания международного трибунала для осуждения российского президента Владимира Путина поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.