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Лукашенко створює нове командування біля України, допускає війну

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 18:33
Лукашенко створює нове командування біля України, допускає війну
Білорусь на мапі

Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.

Джерело: Белта

Деталі: На думку Лукашенка, на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск" через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО. З цієї причини він вирішив для контролю півдня країни (де РБ межує з Україною) створити окреме командування, яке функціонуватиме "в умовах воєнного часу".

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Пряма мова Лукашенка: "Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..."

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Теми: війнаБілорусьЛукашенко
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