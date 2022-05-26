Лукашенко створює нове командування біля України, допускає війну
Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.
Джерело: Белта
Деталі: На думку Лукашенка, на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск" через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО. З цієї причини він вирішив для контролю півдня країни (де РБ межує з Україною) створити окреме командування, яке функціонуватиме "в умовах воєнного часу".
Пряма мова Лукашенка: "Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..."
Лукашенко створює нове командування біля України, допускає війну https://t.co/n4byxnOsKa через @ukrpravda_news pic.twitter.com/q6ja7chlwM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2022