Лукашенко создает новое командование возле Украины, допускает войну

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории страны.

Источник: Белта

Детали: По мнению Лукашенко, на Беларусь якобы будет оказываться "военное давление" через Польшу, Литву, Латвию, и дислоцированные там войска НАТО. По этой причине он решил для контроля юга страны (где РБ граничит с Украиной) создать отдельное командование, которое будет функционировать "в условиях военного времени".

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