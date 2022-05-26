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Лукашенко создает новое командование возле Украины, допускает войну

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 18:33
Беларусь на карте

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории страны.

Источник: Белта

Детали: По мнению Лукашенко, на Беларусь якобы будет оказываться "военное давление" через Польшу, Литву, Латвию, и дислоцированные там войска НАТО. По этой причине он решил для контроля юга страны (где РБ граничит с Украиной) создать отдельное командование, которое будет функционировать "в условиях военного времени".

Прямая речь Лукашенко: "Нам планирование надо отрабатывать в этих условиях, если не дай Бог война, как действовать мы будем…"

Темы: войнаБеларусьЛукашенко
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