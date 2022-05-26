Експрезидента Молдови помістили під домашній арешт на 30 діб

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона помістили під домашній арешт на 30 діб.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Судді вирішили частково задовольнити вимогу прокурорів, які наполягали на тому, щоб Додона посадили на 30 діб до ізолятора.

Реклама:

Родича Додона Петру Мериняну, який також проходить у цій справі, посадили під попередній арешт на 30 діб, він проведе їх у в'язниці.

Додон після засідання суду заявив, що у кримінальному процесі проти нього винні президент Мая Санду та посольство США.

"Вважаю цю справу політичним замовленням Маї Санду. Як тільки вона стала президентом, одразу звернулася до прокурорів, щоб проти мене порушили кримінальну справу і відправили до в'язниці", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Додон також сказав, що його справою займаються 53 прокурори, і їхнє завдання — відправити його до в'язниці. Він також звинуватив посольство США в тому, що воно нібито наставляє прокурорів, які працюють у справі.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією.

Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів.