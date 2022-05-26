Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експрезидента Молдови помістили під домашній арешт на 30 діб

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 19:05

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона помістили під домашній арешт на 30 діб.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Судді вирішили частково задовольнити вимогу прокурорів, які наполягали на тому, щоб Додона посадили на 30 діб до ізолятора.

Реклама:

Родича Додона Петру Мериняну, який також проходить у цій справі, посадили під попередній арешт на 30 діб, він проведе їх у в'язниці.

Додон після засідання суду заявив, що у кримінальному процесі проти нього винні президент Мая Санду та посольство США.

"Вважаю цю справу політичним замовленням Маї Санду. Як тільки вона стала президентом, одразу звернулася до прокурорів, щоб проти мене порушили кримінальну справу і відправили до в'язниці", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Додон також сказав, що його справою займаються 53 прокурори, і їхнє завдання — відправити його до в'язниці. Він також звинуватив посольство США в тому, що воно нібито наставляє прокурорів, які працюють у справі.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. 

Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: