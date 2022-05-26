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Экс-президентв Молдовы поместили под домашний арест на 30 суток

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 19:05

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона поместили под домашний арест на 30 суток.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор.

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Родственника Додона Петру Мериняну, который тоже проходит по этому делу, посадили под предварительный арест на 30 суток, он проведет их в тюрьме.

Додон после заседания суда заявил, что в уголовном процессе против него виноваты президент Майя Санду и посольство США.

"Считаю это дело политическим заказом Майи Санду. Как только она стала президентом, сразу обратилась к прокурорам, чтобы против меня завели уголовное дело и отправили в тюрьму", — сказал он.

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Додон также сказал, что его делом занимаются 53 прокурора, и их задача — отправить его в тюрьму. Он также обвинил посольство США в том, что оно якобы наставляет прокуроров, которые работают по его делу.

Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией.

Сначала в СМИ были противоречивые сообщения об аресте Додона на 72 часа, и наконец эта информация подтвердилась и появилось видео задержания.

Во время обыска правоохранители нашли значительную сумму наличных, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов, а также чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи Додонов.

Темы: Молдова
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