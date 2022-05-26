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Росіяни кажуть, що розмінували порт Маріуполя, хочуть ним користуватися

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 19:27

У Маріуполі російські окупанти планують використовувати порт у особистих інтересах, оскільки "розмінували його".

Джерело: російське Міоноборони в Telegram

Деталі: Збройні сили Росії стверджують, що з ранку 25 травня "у цілодобовому режимі відкрито морський гуманітарний коридор в Азовському морі" завдовжки 115 миль, завширшки 2 милі.

Російські загарбники просять іноземні суховантажі "Царівна" (Болгарія), "Азбург" (Домінікана), "Смарта" (Ліберія), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Туреччина), "Леді Аугуста" (Ямайка) піти з акваторії Маріуполя, за нібито безпечним коридором.

У російському відомстві додали, що "гаванню можуть безпечно користуватися цивільні судна".

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Теми: МаріупольАзовське мореокупаціяРосія
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