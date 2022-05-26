Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне говорят, что разминировали порт Мариуполя, хотят им пользоваться

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 19:27

В Мариуполе Российские оккупанты планируют использовать порт в личных интересах, так как "разминировали его".

Источник: российское Мионобороны в Telegram

Детали: Вооруженные силы России утверждают, что с утра 25 мая "в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море" протяженностью 115 миль, шириной 2 мили.

Реклама:

Российские захватчики просят иностранные сухогрузы "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) уйти из акватории Мариуполя, по якобы безопасному коридору.

В российском ведомстве добавили, что "гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда".

Темы: МариупольАзовское мореоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: