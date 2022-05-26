Россияне говорят, что разминировали порт Мариуполя, хотят им пользоваться

В Мариуполе Российские оккупанты планируют использовать порт в личных интересах, так как "разминировали его".

Источник: российское Мионобороны в Telegram

Детали: Вооруженные силы России утверждают, что с утра 25 мая "в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море" протяженностью 115 миль, шириной 2 мили.

Российские захватчики просят иностранные сухогрузы "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) уйти из акватории Мариуполя, по якобы безопасному коридору.

В российском ведомстве добавили, что "гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда".