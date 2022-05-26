Від Джонсона продовжують відвертатися соратники через скандал з ковідними вечірками

Троє законодавців від правлячих у Британії консерваторів відмовилися від підтримки прем'єр-міністра Бориса Джонсона після оприлюднення доповіді, яка детально описує серію алкогольних вечірок в офісі прем’єра, які порушили правила локдауну COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Через день після публікації звіту з описом п’яної культури в його офісі на Даунінг-стріт під час карантину, законодавці-консерватори Джон Барон, Девід Сіммондс і Стівен Хаммонд заявили, що більше не можуть підтримувати прем’єр-міністра.

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Їхні голоси додалися до зростаючого списку законодавців-консерваторів, які закликали Джонсона піти у відставку, незважаючи на неодноразові вибачення прем’єр-міністра. Однак їх все ще недостатньо, щоб ініціювати вотум довіри.

Барон, вперше обраний у 2001 році, сказав, що відмовився від своєї підтримки, оскільки вважає, що Джонсон "свідомо" ввів парламент в оману – звинувачення, яке прем’єр-міністр заперечує, але яке розслідує парламентський комітет.

"Враховуючи масштаби порушення правил, я не можу погодитися з тим, що прем'єр-міністр був не свідомий. Тому його неодноразові запевнення в парламенті, що порушення правил не було, просто не заслуговують довіри", - сказав він.

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Сіммондс, який був обраний у 2019 році, сказав, що Джонсон втратив довіру громадськості. "Відповідно, настав час для нього піти у відставку, щоб нове керівництво могло розпочати важливу роботу уряду", - сказав він.

Щоб ініціювати вотум довіри керівництву Джонсона, 54 депутати-консерватори в парламенті повинні написати листи із закликом до голови комітету партії.

Напередодні Борис Джонсон сказав, що йому соромно і він приймає відповідальність, але відмовився піти з посади після того, як у середу оприлюднили офіційну доповідь з детальним описом серії незаконних закритих вечірок в офісі британського лідера на Даунінг-стріт.

Про скандал, який може коштувати Джонсону прем’єрської посади, читайте у статті Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка