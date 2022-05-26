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От Джонсона продолжают отворачиваться соратники из-за скандала с ковид-вечеринками

"Европейская правда"Четверг, 26 мая 2022, 19:33

Трое законодателей от правящих в Британии консерваторов отказались от поддержки премьер-министра Бориса Джонсона после обнародования доклада, подробно описывающего серию алкогольных вечеринок в офисе премьера, нарушивших правила локдауна COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Через день после публикации отчета с описанием пьяной культуры в его офисе на Даунинг-стрит во время карантина законодатели-консерваторы Джон Барон, Дэвид Симмондс и Стивен Хаммонд заявили, что больше не могут поддерживать премьер-министра.

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Их голоса добавились к растущему списку законодателей-консерваторов, призывающих Джонсона уйти в отставку, несмотря на неоднократные извинения премьер-министра. Однако их все еще недостаточно, чтобы инициировать вотум доверия.

Барон, впервые избранный в 2001 году, сказал, что отказался от своей поддержки, поскольку считает, что Джонсон "сознательно" ввел парламент в заблуждение – обвинение, которое премьер-министр отрицает, но расследуется парламентским комитетом.

"Учитывая масштабы нарушения правил, я не могу согласиться с тем, что премьер-министр был не осознан. Поэтому его неоднократные заверения в парламенте, что нарушения правил не было, просто не заслуживают доверия", - сказал он.

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Симмондс, избранный в 2019 году, сказал, что Джонсон потерял доверие общественности. "Соответственно, пора для него уйти в отставку, чтобы новое руководство могло начать важную работу правительства", - сказал он.

Чтобы инициировать вотум доверия руководству Джонсона, 54 депутата-консерватора в парламенте должны написать письма с призывом к главе комитета партии.

Накануне Борис Джонсон сказал, что ему стыдно и он принимает ответственность, но отказался уйти с должности после того, как в среду был обнародован официальный доклад с подробным описанием серии незаконных закрытых вечеринок в офисе британского лидера на Даунинг-стрит.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияCovid-2019
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