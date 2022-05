Литва вважає небезпечними для себе пропозиції Україні віддати РФ частину своєї землі

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс вважає, що пропозиції західних політиків та експертів віддати частину території України в ім'я миру є небезпечними і для Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Вони небезпечні для нас, Литви, тому що вони не лише нормалізують відносини з цим режимом (президента Росії – ред.), а й нормалізують те, що цей режим робить", – заявив глава МЗС Литви.

"Це дуже сильний сигнал усім іншим агресорам, потенційним злочинцям, що якщо ти робиш злочин і тебе не знищать протягом трьох місяців, то все гаразд, все може так і залишитися", - сказав він.

За словами голови литовської дипломатії, пропозиції визнати частину території України за Росією спрямовані просто на нормалізацію ситуації, що склалася.

"Мені здається, що це дуже небезпечна тенденція. З одного боку, путінський режим, який править сьогодні в Росії, ми називаємо режимом, який здійснює геноцид - він готовий стерти з лиця землі людей лише за те, що вони належать до тієї чи іншої нації. Будь-яка нормалізація відносин із цим режимом мені незрозуміла. Заяви і Кісінджера, та інших глав держав у цьому напрямку докорінно неадекватні тій реальності, яку ми спостерігаємо сьогодні", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що про закінчення цієї війни можна оголосити лише у Києві та на його умовах.

"Київ скаже, коли закінчиться війна і на яких умовах. Жодна західна держава, жодна інша держава у світі не може говорити за них, бо за цю війну українці сплачують кров'ю. Ми лише оплачуємо рахунки, і деякі навіть не дуже великі. Неможливо, щоб покривши невеликий рахунок, ви взяли на себе відповідальність за те, коли закінчиться війна в Україні", - сказав литовський міністр.

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. За його словами, принизлива поразка Росії може призвести до ще більшої дестабілізації ситуації. Кісінджер стверджував, що було б ідеально повернутися до статус-кво, який існував до російського вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, редакції "Європейської правди" та "Української правди" виступили з редакційною статтею, у якій пояснили, чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу.

Ось англомовна версія цієї статті, яку варто поширювати у західних державах: The Illusion of Compromise. Concessions to Russia Proposed by the NYT Will Defeat the West.