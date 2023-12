Литва считает опасными для себя предложения Украине отдать РФ часть своей земли

Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис считает, что предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины во имя мира опасны и для Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (президента России – ред.), но и нормализуют то, что этот режим делает", – заявил глава МИД Литвы.

Реклама:

"Это очень сильный сигнал всем другим агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все хорошо, все может так и остаться", - сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины по России направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

"Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, совершающим геноцид - он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат той или иной нации. "Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении коренным образом неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал Ландсбергис.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.

"Киев скажет, когда закончится война и на каких условиях. Ни одно западное государство, ни одно другое государство в мире не может говорить за них, потому что за эту войну украинцы платят кровью. Мы только оплачиваем счета, и некоторые даже не очень большие. Невозможно чтобы покрыв небольшой счет, вы взяли на себя ответственность за то, когда закончится война в Украине", - сказал литовский министр.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. По его словам, унизительное поражение России может привести к еще большей дестабилизации ситуации. Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статус-кво, существовавшему до российского вторжения 24 февраля.

Редакции "Европейской правды" и "Украинской правды" выступили с редакционной статьей, в которой объяснили, почему уступки Путину станут поражением Запада.

Вот англоязычная версия этой статьи, которую следует распространять в западных государствах: The Illusion of Compromise. Concessions to Russia Proposed by the NYT Will Defeat the West