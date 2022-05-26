На лівому березі Києва палали 7 автівок: дим бачили з протилежного берега

У Дарницькому районі Києва палали 7 легкових автомобілів на штрафмайданчику, але про причину поки не повідомляють.

Джерело: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві

Дослівно: "26 травня о 19:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Канальній, 1, що у Дарницькому районі столиці.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла на території штрафного майданчику, вогнем було охоплено 7 автомобілів. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі".

Деталі: О 20:03 рятувальники ліквідували пожежу. Усього працювало 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Жертв і постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють причину загоряння.

Очевидці в Києві кажуть, що дим було видно з правого берега.

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Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві