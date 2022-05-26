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На левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 20:30
Тушение возгорания автомобилей. фото: гу гсчс в киеве

В Дарницком районе Киева загорелось 7 легковых автомобилей на штрафплощадке, но причину пока не сообщают.

Источник: Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Дословно: "26 мая в 19:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Канальной, 1, что в Дарницком районе столицы.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник на территории штрафной площадки, огнем было охвачено 7 автомобилей. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара".

Детали: В 20:03 спасатели ликвидировали пожар. Всего работало 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Очевидцы в Киеве говорят, что дым был виден с правого берега.

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Фото: ГУ гсчс в киеве
 
Фото: ГУ гсчс в киеве
 
Фото: ГУ гсчс в киеве
 
Фото: ГУ гсчс в киеве

Темы: Киевпожарчрезвычайное происшествиеГСЧС
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