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У Києві частково обмежували рух метро

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 20:37

У столичному метрополітені на одній з гілок тимчасово не курсували потяги.

Джерело: КМДА

Деталі: рух поїздів метро червоною лінією між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" було зупинено з технічних причин. "Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - обіцяли у КМДА.

Про причини зупинки не повідомлялося, водночас у мережах містяни припускали, що виникла проблема з одним з поїздів.

Пізніше стало відомо, що технічну несправність по червоній лінії усунули. "Після скасуваня повітряної тривоги поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".

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Теми: Київтранспорт
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