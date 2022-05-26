У Києві частково обмежували рух метро

У столичному метрополітені на одній з гілок тимчасово не курсували потяги.

Джерело: КМДА

Деталі: рух поїздів метро червоною лінією між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" було зупинено з технічних причин. "Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - обіцяли у КМДА.

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Про причини зупинки не повідомлялося, водночас у мережах містяни припускали, що виникла проблема з одним з поїздів.

Пізніше стало відомо, що технічну несправність по червоній лінії усунули. "Після скасуваня повітряної тривоги поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".