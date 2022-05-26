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В Киеве частично ограничивали движение метро

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 20:37

В столичном метрополитене на одной из ветвей временно не курсировали поезда.

Источник: КГГА

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Детали: движение поездов метро по красной линии между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" было остановлено по техническим причинам. "О возобновлении движения будет поставлено в известность дополнительно", - обещали в КГГА.

О причинах остановки не сообщалось, в то же время в сетях горожане предполагали, что возникла проблема с одним из поездов.

Позже стало известно, что техническую неисправность по красной линии устранили. "После отмены воздушной тревоги поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Лесная".

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Темы: Киевтранспорт
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