В Киеве частично ограничивали движение метро

В столичном метрополитене на одной из ветвей временно не курсировали поезда.

Источник: КГГА

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Детали: движение поездов метро по красной линии между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" было остановлено по техническим причинам. "О возобновлении движения будет поставлено в известность дополнительно", - обещали в КГГА.

О причинах остановки не сообщалось, в то же время в сетях горожане предполагали, что возникла проблема с одним из поездов.

Позже стало известно, что техническую неисправность по красной линии устранили. "После отмены воздушной тревоги поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Лесная".