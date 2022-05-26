Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 20:49

Європейський Союз працює над угодою щодо імпорту ізраїльського газу через Єгипет, щоб зменшити свою залежність від постачання з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на документи.

За даними видання, паливо буде перетворено на скраплений природний газ на переробних заводах Єгипту перед відправкою до ЄС.

Угода зміцнить можливості європейського ринку для Ізраїлю, де внутрішні ціни на газ набагато нижчі за ставки, які він може стягувати на континенті.

Документи показали, що в рамках потенційного меморандуму про взаєморозуміння ЄС, Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю щодо проектів у галузі екологічно чистої енергії. Будь-яка можлива угода вимагатиме підтримки країн-членів ЄС.

Румунія є однією з країн ЄС, яка висловила зацікавленість в імпорті LNG-газу з Ізраїлю через Єгипет, заявивши у квітні, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку.

Газ Ізраїлю в даний час в основному обслуговує місцевий ринок, а також сусідні Єгипет та Йорданію. Цього року ізраїльські експортери збільшили постачання до Єгипту, хоча неясно, скільки відправляється із заводів зі зрідження газу Idku та Damietta до Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Ще в лютому міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар заявила, що розгляне будь-який запит на постачання газу з ЄС, але малоймовірно, що країна зможе відправити "величезні кількості" з огляду на те, що більша частина її нинішніх потужностей зайнята Єгиптом, Йорданією та внутрішнім ринком.

Значне збільшення постачання вимагатиме розробки нових великих родовищ газу у районі Східного Середземномор'я.

Теми: ЄСгазРосія
Головне сьогодні

Українська розвідка припускає, що війна може тривати до кінця року і довше

інфографіка 90% російськомовних жителів України кажуть, що їх не утискали через мову – опитування

Джонсон запропонував Зеленському створити окремий від ЄС союз - ЗМІ

NYT помітив розбіжності між США, Європою та Україною щодо перемоги у війні

На Слов’янському напрямку ворог відновив наступ – зведення

Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти

Усі новини...
ЄС
Путін відкрито торгується з ЄС: обіцяє поставки зерна в обмін на зняття санкцій
Президент Литви закликав ЄС не зволікати з шостим пакетом санкцій проти РФ
Хабек: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо ні – розгляне альтернативу
Останні новини
12:44
Росіяни влучили у казарму Нацгвардії на Дніпропетровщині: 10 загиблих та 35 поранених
12:42
На відновлення музею Сковороди збиратимуть пожертви
12:37
Росія висилає 5 співробітників посольства Хорватії
12:21
Лиман на Донеччині переважно контролюють окупанти – голова ОВА
12:18
ЄС розробляє план на випадок повної зупинки поставок газу з РФ цьогоріч
12:16
відеоУ Києві банда обікрала автостоянку: 34 мотоцикли та 5 автомобілів
12:13
відео Подоляк: Росія вже застосовує найважчу неядерну зброю проти України
11:54
Фінляндія за статус кандидата на членство в ЄС для України, але не особливі умови вступу
11:54
фотоРосіяни зруйнували майже 100 цивільних об’єктів за добу на Донеччині
11:41
Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень – аналітики
Усі новини...