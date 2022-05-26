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ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 20:49

Європейський Союз працює над угодою щодо імпорту ізраїльського газу через Єгипет, щоб зменшити свою залежність від постачання з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на документи.

За даними видання, паливо буде перетворено на скраплений природний газ на переробних заводах Єгипту перед відправкою до ЄС.

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Угода зміцнить можливості європейського ринку для Ізраїлю, де внутрішні ціни на газ набагато нижчі за ставки, які він може стягувати на континенті.

Документи показали, що в рамках потенційного меморандуму про взаєморозуміння ЄС, Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю щодо проектів у галузі екологічно чистої енергії. Будь-яка можлива угода вимагатиме підтримки країн-членів ЄС.

Румунія є однією з країн ЄС, яка висловила зацікавленість в імпорті LNG-газу з Ізраїлю через Єгипет, заявивши у квітні, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку.

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Газ Ізраїлю в даний час в основному обслуговує місцевий ринок, а також сусідні Єгипет та Йорданію. Цього року ізраїльські експортери збільшили постачання до Єгипту, хоча неясно, скільки відправляється із заводів зі зрідження газу Idku та Damietta до Європи.

Ще в лютому міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар заявила, що розгляне будь-який запит на постачання газу з ЄС, але малоймовірно, що країна зможе відправити "величезні кількості" з огляду на те, що більша частина її нинішніх потужностей зайнята Єгиптом, Йорданією та внутрішнім ринком.

Значне збільшення постачання вимагатиме розробки нових великих родовищ газу у районі Східного Середземномор'я.

Теми: ЄСгазРосія
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