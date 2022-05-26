ЕС работает над газовым соглашением с Египтом и Израилем для уменьшения зависимости от РФ

Европейский Союз работает над сделкой по импорту израильского газа через Египет, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок из России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

По данным издания, топливо будет превращено в сжиженный природный газ на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ​​ЕС.

Соглашение укрепит возможности европейского рынка для Израиля, где внутренние цены на газ намного ниже, чем ставки, которые он может взимать на континенте.

Документы показали, что в рамках потенциального меморандума о взаимопонимании ЕС, Израиль и Египет также расширят сотрудничество по проектам в области экологически чистой энергии. Любая возможная сделка потребует поддержки стран-членов ЕС.

Румыния — одна из стран ЕС, которая выразила заинтересованность в импорте СПГ из Израиля через Египет, заявив в апреле, что это поможет укрепить энергетическую безопасность.

Газ Израиля в настоящее время в основном обслуживает местный рынок, а также соседние Египет и Иорданию. В этом году израильские экспортеры увеличили поставки в Египет, хотя неясно, сколько отправляется с заводов по сжижению газа Idku и Damietta в Европу.

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Еще в феврале министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила, что рассмотрит любой запрос на поставку газа из ЕС, но маловероятно, что страна сможет отправить "огромные количества", учитывая, что большая часть ее нынешних мощностей занята Египтом, Иорданией и внутренним рынком.

Значительное увеличение поставок потребует разработки новых крупных месторождений газа в районе Восточного Средиземноморья.