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Фінляндія допоможе Україні з реформами на шляху до членства в ЄС

"Європейська правда"Четвер, 26 травня 2022, 21:07

Фінляндія надаватиме Україні допомогу в реформах, необхідних для набуття членства в ЄС.

Про це йшлося під час розмови прем’єра Дениса Шмигаля з його фінською колегою Санною Марін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал.

"Очільники урядів домовилися про тісну координацію взаємодії в рамках ЄС, зокрема про допомогу з боку Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства в Європейському Союзі" - йдеться у повідомленні.

Санна Марін підкреслила, що Україна — це вже фактично член європейської родини.

За її словами, Фінляндія разом із Європейським Союзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.

Крім того, Денис Шмигаль і Санна Марін домовилися про залучення Фінляндії до відновлення в майбутньому інфраструктури України з використанням передових технологій і європейських параметрів та про участь у відбудові українських міст та селищ.

"Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проекти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступити до роботи", — підкреслив Шмигаль.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала Ірпінь і Бучу.

Теми: ЄСФінляндіяєвроінтеграція
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