Финляндия поможет Украине с реформами на пути к членству в ЕС

Финляндия будет оказывать Украине помощь в реформах, необходимых для членства в ЕС.

Об этом шла речь во время разговора премьера Дениса Шмыгаля с его финской коллегой Санной Марин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

"Председатели правительств договорились о тесной координации взаимодействия в рамках ЕС, в частности, о помощи со стороны Финляндии в реализации реформ в Украине на пути к членству в Европейском Союзе" - говорится в сообщении.

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Санна Марин подчеркнула, что Украина – это уже фактически член европейской семьи.

По ее словам, Финляндия будет вместе с Европейским Союзом поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.

Кроме того, Денис Шмыгаль и Санна Марин договорились о привлечении Финляндии в восстановление в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и поселков.

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"Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину и посетила Ирпень и Бучу.