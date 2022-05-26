Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої

Російські загарбники намагаються прорватися до Сєвєродонецька.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Станом на вечір 26 травня росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто.

Реклама:

Пряма мова: "Обласний центр знищують артилерією та авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції.

Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена".