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Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої

Світлана КізіловаЧетвер, 26 травня 2022, 21:47
Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої
Сєвєродонецьк на мапі

Російські загарбники намагаються прорватися до Сєвєродонецька.

Джерело: очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram  

Деталі: Станом на вечір 26 травня росіяни наступають у Борівському, тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька, ворог намагається прорватися в місто.

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Пряма мова: "Обласний центр знищують артилерією та авіацією. Наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції.

Траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена".

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Теми: Луганська областьвійна
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