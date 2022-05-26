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Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 21:47
Северодонецк на карте

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

Прямая речь: "Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна".

Темы: Луганская областьвойна
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