Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

Светлана КизиловаЧетверг, 26 мая 2022, 21:47
Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои
Северодонецк на карте

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

Реклама:

Прямая речь: "Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Данилов рассказал о тайном заседании СНБО по защите юга
Министр обороны - за упрощенный оборот оружия в Украине и либерализацию
Лавров запугивает Запад из-за поставок Украине оружия, достающего до РФ
Украинские защитники продолжают сдерживать РФ на востоке, отразили 12 атак – сводка
Последние новости
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
Все новости...
Реклама: