У Франції викрили ексвійськового, який розповідав у ЗМІ про "злочини" ЗСУ

Колишній французький військовий Адрієна Боке у численних інтерв'ю для ЗМІ розповідає про знущання, які нібито вчиняли українські військові, стверджуючи, що був їхнім свідком, але його історії не проходять перевірку фактами.

Як повідомляє "Європейська правда", історії Боке перевірила редакція CheckNews, яка є частиною французького видання Liberation.

Протягом кількох днів різноманітні виступи Боке масово транслювалися у Франції та по світі. Колишній французький військовий пояснював в них, що повернувся після перебування в Україні та викривав військові злочини, свідком яких нібито був.

Адрієн Боке в ефірі одного з провідних французьких телеканалів BFM TV

Він стверджує, що ці дії скоїли українські військові, зокрема бійці "Азову". Наратив, який широко розповсюджує Москва та проросійські телеканали.

Втім, навіть якщо француз і справді їздив до України, його свідчення не підкріплені жодними доказами. Навпаки, CheckNews зміг зібрати численні факти, які їм суперечать.

Боке неодноразово заявляє, що був свідком військових злочинів, скоєних українськими силами, а точніше "азовцями". Колишній військовослужбовець ВПС описує численні сцени, які, за його словами, мали місце навколо міста Бучі, сумно відомого розправами над мирним населенням, здійсненими там російськими військами.

Але Адрієн Боке говорить про злочини з боку українців. Спочатку він згадує про те, що члени "Азову", з якими він нібито перебував, систематично стріляли в ноги полонених російських військових. Після чого страчували московських офіцерів на його очах.

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Однак жодна зі світлин, які змогли переглянути журналісти, не підтверджує, що він їздив до Бучі, чи навіть те, що він часто відвідував батальйон "Азов" або інших. Жодна фотографія не показує, як він спілкується з солдатами або навіть стоїть поруч з ними, хоча в той же час Адрієн Боке активно фотографує блокпости, які перетинає.

CheckNews зміг отримати дати в’їзду та виїзду Адрієна Боке в Україну. За словами українських прикордонників, Боке вперше в'їжджає до міста Шегині 4 квітня і виїжджає звідти того ж дня у тому ж самому місці. Його другий перетин, 5 квітня, відбувається на тому ж прикордонному посту, а виїде він 6 квітня, щоб знову здійснити поїздку туди й назад протягом одного дня.

Наступного разу він повертається до України більш ніж за тиждень по тому – 17 квітня - в'їхавши через Краківець, приблизно за 20 кілометрів північніше уздовж польського кордону. Він перебуває в Україні до 19 числа, а потім виїжджає через Шегині, і це буде його найдовше перебування (менше 72 годин). Його останній в’їзд, знову ж таки через польський кордон, відбувається між 19 та 20, теж у квітні.

А під час свого найдовшого перебування в Україні, менш ніж 72 години з 17 по 19 квітня, він пояснює, що був свідком обстрілу у Львові, який стався 18 квітня, що робить неможливим поїздку туди й назад (малоймовірну за таких умов) до Бучі. Під час його перебування в Бучі боїв не було.

CheckNews зазначає, що Адрієн Боке до того, як розповісти цю дивовижну українську історію, вже мав сумнівну репутацію. Якщо він справді той колишній солдат, якого він описує (Міністерство Збройних Сил підтверджує, що "пан Боке — колишній стрілець-командос був поранений під час навчань"), то він залишився у пам’яті його товаришів по зброї, як великий базіка. CheckNews поспілкувався з солдатом, який перебував на тій же авіабазі, що й Адрієн Боке у 2012 році після його аварії. "Я знав його недовго, але він багато брехав за той короткий час, коли я з ним спілкувався. База, це — містечко, де всі один одного знають. Ми часто зустрічалися ввечері, в [їдальні] бази, там я його і зустрів. Він почав розповідати, що був інструктором зі стрільби для офіцерів, що мене здивувало. Виявилось, що він сказав хлопцеві в їдальні, що він з Управління розвідки та безпеки Міністерства оборони, що не має нічого спільного. Він прикидався Джеймсом Бондом, Деніелом Крейгом".

У своїй книзі Адрієн Боке пояснює, що в цей час він був авіаційним комірником, що підтверджується інформацією, отриманою CheckNews. За словами військовослужбовця, який знав його, останнього тоді звали Пол Майє, псевдонім, який можна знайти в URL-адресі його облікового запису у Facebook. "Жандармерія повітряних військ шукала Поля Майє [у файлах], нічого не знайшовши. Зрештою побачили, що на його панелі позначено Боке, задали пошук на це ім’я і повідомили нам, що йому не можна вірити, попередивши, що це брехун. Тому ми припинили комунікацію з ним".